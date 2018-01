La Senelec fait un chiffre d’affaires de 366 milliards CFA en 2017 (responsable)

Le directeur de production de la Société nationale d’électricité (Sénélec), Thierno Oumar Kane a annoncé, jeudi à Dakar, que son entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 386 milliards de francs CFA en 2017, a appris l’APS.



"Ce chiffre d’affaires est relatif à une production totale d’énergie de 4000 gigawatt/heure (gw/h)" a dit M. Kane, en marge de la signature de contrat d’achat avec la centrale de production d’énergie indépendante (IPP) de 120 mégawatt de Malicounda entre la Sénélec et Melec PowerGen, une filiale du groupe libanais Matelec.



"Pour une production totale d’énergie de près de 4000 gw/h, avec une énergie vendue de 3100 gw/h, le chiffre d’affaire de Sénélec pour l’année 2017, tourne autour de 386 milliards de francs CFA avec un nombre de clients total estimé à 1 321 472" a expliqué le cadre de la Sénélec dans la livraison du jour du journal Sud Quotidien.



Selon M. Kane, "Sénélec dispose d’une puissance installée à peu près de 878 mgw, d’une puissance de pointe réalisée cette année de 600 mgw".



"De 2011 à 2017, la pointe est passée de 449 mgw à 606 mgw. L’énergie non distribuée diminue également de 267 gigawatt/h en 2011, elle est également à 30 gw en 2017" a-t-il indiqué.



Ajoutant que "le taux de disponibilité qui était en 2011 de 56% est à 85,8% en 2017 et la part de l’énergie solaire est également en train de progresser".