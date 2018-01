Ugb: Le recteur insiste sur la recherche-innovation

Le recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis Pr Baydallaye Kane a insisté vendredi sur la prise en compte de la recherche-innovation et partenariat, la rentabilisation du capital humain et la confiance dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 2018-2022 de l’institution.



Il a aussi souligné la nécessité de construire "un espace apaisé, car selon lui, sans la paix entre les acteurs, point de développement".



Pr Kane qui s’exprimait lors de l’ouverture de l’atelier de réflexion pour l’élaboration du plan stratégique 2018-2022 de l’UGB, en présence des acteurs, enseignants, étudiants et partenaires sociaux, a abordé la mise en œuvre d’une bonne politique de génération de ressources pour obtenir les résultats escomptés.



Selon lui, les décisions qui sortiront de ces assises permettront de doter l’institution universitaire d’un schéma directeur consensuel, avec des orientations fondamentales pour les cinq prochaines années.



Le recteur a en outre indiqué que l’enjeu pour la mise en place du plan stratégique 2018-2022, c’est surtout d’arriver à une bonne planification des objectifs à atteindre, en vue d’éviter le pilotage à vue et la routine, mais aussi grâce à la synergie des acteurs et conformément aux orientations stratégiques du plan Sénégal émergent (PSE) et les grandes réformes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



"Ces concertations doivent aussi définir les missions et approches par projet, ainsi que les moyens financiers pour arriver à des résultats, dans une cohérence d’ensemble, pour faire de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, un pôle d’excellence au service du développement, avec un rang mondial", a estimé Pr Kane.



Pour sa part, Pr Ibrahima Diagne, président du comité de pilotage de l’atelier pour la mise en œuvre du plan stratégique de l’UGB, a noté que les différents acteurs vont durant deux jours, travailler pour faire "des recommandations et propositions, avec une vision claire, pour ce plan dans les cinq années à venir".



L’enseignant-chercheur a relevé que tous les acteurs sont impliqués dans la mise en place du plan stratégique 2018-2022, afin que le document qui sortira des assises "soit consensuel et de qualité".



L’Université Gaston Berger de Saint-Louis répond essentiellement à une mission de recherche et de formation interdisciplinaire et s’est fixée comme objectif principal d’atteindre un haut niveau de qualité, afin d’assurer sa mission d’enseignement et de recherche.