Baisse des accidents de la circulation entre 2016 et 2017 (Rapport)

Les dégâts matériel et corporel causés par les accidents de la circulation, dont le nombre a diminué, ont connu respectivement une baisse de 29,88% et 18,62% entre 2016 et 2017, période où le nombre de morts a aussi chuté de 19,76%, informe le rapport d’activités 2017 du ministère de l’Intérieur.



"Les accidents de la circulation ont connu entre 2016 et 2017 une baisse en raison du combat permanent contre l’insécurité routière, avec immobilisation de véhicules et le retrait de pièces ", explique le document.



Le rapport évoque en effet une lutte systématique contre la circulation des véhicules irrégulièrement teintés ou sans plaque d’immatriculation et aussi contre les deux-roues qui circulent sans casque de protection.



"Des actions spécifiques et ponctuelles ont été menées" dans ce sens, note la même source.



"Dans un contexte où le ratio moyen de policiers par habitant est de 3835, des efforts considérables sont en train d’être faits par les pouvoirs publics, pour renforcer les effectifs, rapprocher davantage la Police des populations, par une présence plus accrues à tous les niveaux de la chaîne sécuritaire", conclut le rapport.