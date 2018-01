La division armes et munitions de la direction de la surveillance du territoire (DST) a délivré en 2017, 266 permis de port ou de détention d’arme sur les 1515 demandes émises, indique le rapport d’activités 2017 du ministère de l’Intérieur.



Le document consulté par l’APS renseigne que la division administrative et technique de la DST a traité 20 agréments d’embauche dans des casinos.



Sa division du contre-espionnage a diligenté 133 enquêtes de demande d’éligibilité au statut de réfugié, 3164 dossiers de demande de visas d’entrée au Sénégal et 1432 demandes de prorogation de visa court séjour.



"Le redoutable travail que fait dans l’ombre cette direction de recherche, de recueil, d’analyse et de sécurisation de la transmission des renseignements nécessaires à la bonne information du gouvernement et des autorités publiques est important pour la stabilité et la sécurité du pays", indique le rapport.



S’agissant de la Direction de la police judiciaire (DPJ), le document informe que "sa division des investigations criminelles (DIC), toujours en suractivité, a reçu et traité courant 2017, 2912 dossiers".



"Plusieurs affaires ont été traitées par la DIC et ont abouti à des procédures pour divers délits dont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, appartenance à un réseau de recrutement de combattants djihadistes et trafic de drogue. 185 personnes ont été déférées au parquet et 75 kg de cocaïne ont été saisis", apprend t-on.