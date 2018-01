© aDakar.com par DF Le CNRA présente son nouveau système de monitoring Dakar, le 29 Avril 2014- Le Conseil national de régulation et de l’audiovisuel (CNRA) a présenté mardi son nouveau système de monitoring qui va lui permettre d’assurer le suivi quantitatif et qualitatif des programmes diffusés dans les services télévisuels et radiophoniques opérant sur le territoire national. Photo: Babacar Touré, président du CNRA





Le monitoring de 578 émissions radio de la bande FM laisse apparaître que le wolof est la langue la plus usitée durant la période du 1er octobre au 31 décembre 2017, indique le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).



Dans son avis trimestriel (octobre-novembre-décembre), l’instance de régulation souligne que son service de monitoring a procédé à un échantillonnage portant sur 1545 contenus audiovisuels selon les critères suivants : langue utilisée, format des programmes, la thématique abordée, l’utilisation de la signalétique.



"Sur l’ensemble des radios de notre échantillon, le wolof est la langue la plus usitée. Il est le support de 64,71 % des programmes, devant le français qui fait 35,29 %. Certaines émissions sont diffusées dans les deux langues", constate le CNRA.



Concernant la radio toujours, l’avis trimestriel note que les émissions d’information sont les plus représentées avec 431 contenus recensés. Le "Journal parlé" représente 72,84 % de l’ensemble des formats des émissions de l’échantillon.



Après le monitoring de 967 émissions de télévision, le CNRA constate également la prédominance de la langue wolof.



"Comme ce qui a été observé pour les radios, le +wolof+ est la langue la plus usitée dans les émissions de télévision, avec un pourcentage de 47,78 %, devant le français utilisé dans 43,22% des émissions. Il y a également un mix des deux langues dans certaines émissions", lit-on dans l’avis.



Le document relève qu’à l’instar de ce qui a été observé pour les radios, "les émissions d’information, avec 801 relevés, sont les plus représentées". Il constate également que sur les chaînes de télévision, "tout comme à la radio, le +Journal+ occupe une place importante, avec 62,15 % de l’ensemble des émissions recensées".