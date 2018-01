Crous de Zguinchor: Le Saes demande l’ouverture d’une enquête sur un détournement présumé

© aDakar.com par DR Le siège de l`Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC)





Le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l’enseignement supérieur (SAES) a demandé vendredi l’ouverture d’une enquête pour faire "toute la lumière sur la gestion du Centre des œuvres universitaires et sociales de l’université Assane Seck de Ziguinchor où un détournement de 500 millions à un milliard de francs CFA aurait été constaté".



"Nous demandons aux corps de contrôle de l’Etat, notamment l’IGE et l’OFNAC, d’ouvrir une enquête sur cette affaire afin de faire toute la lumière sur cet argent qui aurait été soustrait des caisses de l’Université", a dit Malick Fall, en marge d’un point de presse tenu vendredi à l’UCAD, par la section SAES de Dakar.



Pour le secrétaire général du SAES, c’est "une alerte pour que les maigres ressources allouées à nos université soient gérées de façon rigoureuse".



Si le SAES observe la prudence requise en parlant au conditionnel, en attendant d’avoir "toutes les informations de la part de la section de Ziguinchor", il n’en demande pas moins aux corps de contrôle de l’Etat "de se saisir du dossier", déclare Malick Fall.



"C’est une question de bonne gouvernance puisque nous ne pouvons accepter que les ressources soient dilapidées", a-t-il argumenté.



La coordination du SAES de l’UCAD tenait un point de presse pour dénoncer le retard des salaires du mois de décembre et le non-paiement des indemnités des présidents de jury qui ont officié lors du baccalauréat 2017.