Le président Sall inspecte les périmètres de la vallée de l`Anambé Anambé (Vélingara), le 22 Février 2015 -Le président Macky Sall a sillonné dimanche pendant plus de deux heures la vallée de l`Anambé, dans le département de Vélingara (sud), où il a inspecté les travaux de réhabilitation des périmètres aménagés par la Société de développement agricole et industriel (SODAGRI).





La Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI) compte achever son déploiement dans toute la partie sud et sud-est du pays en 2018, en vue d’atteindre une superficie de 120. 000 hectares, a déclaré son directeur général, Professeur Moussa Baldé.



’’La SODAGRI a largement atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans sa 6ème lettre de mission. En 2018, nous comptons finaliser notre déploiement dans toute la zone sud et sud-est pour viser la barre des 120.000 hectares’’, a-t-il indiqué au site d’informations seneweb.



Il a souligné que la SODAGRI a ‘’fini de se déployer’’’ dans toute la Casamance naturelle et est présente dans deux départements de Tambacounda.



‘’En termes de résultats en emblavures, nous avons quasiment saturé le périmètre aménagé du bassin de l’Anambé et avons encadré environs 80.000 producteurs de riz sur 60.000 hectares, pour une production qui avoisine les 200.000 tonnes de riz Paddy’’, a ajouté Moussa Baldé.



‘’Pour mémoire, en 2012, la SODAGRI faisait moins de 2000 hectares pour une production qui ne dépassait pas 8.000 tonnes’’, a-t-il rappelé.