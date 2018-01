Dakar, hôte d’un colloque international sur jeune et religion





Les religieuses de l’Immaculée conception du Sénégal (CIC) tiennent à Dakar un colloque international pluridisciplinaire depuis le 26 décembre dernier, et ce, jusqu’au 27 janvier, annonce un communiqué transmis à l’APS.



‘’Les jeunes, la religion et le monde : comment, jeune, donner un sens à sa vie’’ est le thème de cette rencontre organisée en partenariat avec le Centre Saint Augustin de Dakar (CSA) et l’Institut de théologie de la compagnie de Jésus d’Abdijan (ITC), indique le communiqué.



Le colloque se tient tous les jours de 9 heures à 18 heures, au Grand Théâtre national.