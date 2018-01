Ligue 1 - 7e journée: Opération rachat pour Génération Foot

Génération Foot tentera de se racheter, ce samedi, lors de la réception de Teungueth Fc, comptant pour la 7e journée de Ligue 1.



La 7e journée de Ligue 1 sera particulièrement appréhendée du côté de Déni Birame Ndao. Génération Foot (2e, 11 points) ayant enregistré son premier revers en championnat le week-end dernier contre l’actuel leader Sonacos (12 pts), tentera de se remettre sur les rails. Le champion en titre, qui menait la danse depuis le début de la saison, est tenu de renouer avec la victoire pour reprendre provisoirement la tête du classement. Le match Guédiawaye Fc (14e, 1 pt) - Sonacos étant reporté. Les Académiciens reçoivent Teungueth Fc (9e, 8 pts). Les hommes du coach Olivier Perrin ont des raisons d’y croire, car n’ayant jamais perdu dans leur antre en trois rencontres (2 victoires et 1 nul). Mais les Rufisquois vont se battre afin de remonter à la première partie du classement. Un beau derby en perspectives !



Mbour Pc à l’assaut de Linguère



Après avoir rejoint le podium la journée précédente, grâce à sa victoire contre Ngb (3-2), Mbour Petite Côte (3e, 11 pts) vise plus haut. Les Mbourois, qui affichent la bonne forme, essayeront d’aller chercher leur troisième victoire d’affilée, ce dimanche, sur le terrain de la Linguère de Saint-Louis (7e, 9 pts). Le coach Badara Sarr et ses joueurs pourraient même prendre provisoirement la première place, si Gf ne gagnait pas ce samedi. Mais les Saint-Louisiens, en perte de vitesse, voudront regagner le haut du tableau. Pour cela, les joueurs du coach Aziz Wade, qui n’ont pas marqué depuis 4 matches, devront retrouver le chemin des filets.



Le Jaraaf de Dakar (5e, 10 pts), qui a retrouvé le sourire après sa victoire contre le Casa Sport à Ziguinchor, voudra poursuivre sur cette lancée. Le club de la Médina accueille, ce samedi, le Ndiambour de Louga (10e, 7 pts).



Diambars - Dsc, le duel des mal-classés



Le début de saison est difficile pour les Académiciens de Diambars (13e, 3 pts) et Dakar-Sacré (12e, 4 pts). Ces deux équipes vont s’affronter, ce samedi, au stade Fodé Wade. Ça sera l’occasion, pour le vainqueur de cette rencontre, de se relancer.



Le Casa Sport en danger à Mbour



Enchainant les contre-performances, le Casa Sport (11e, 4 pts) dégringole match après match dans le classement. A une longueur du premier relégable, Diambars (13e, 3 pts), le club de Ziguinchor est dos au mur. Face à Stade de Mbour (4e, 10 pts), ce dimanche au stade Caroline Faye, les hommes du coach Athanase Tendeng devront se faire violence. Parce qu’une 4e défaite rendrait les choses plus compliquées. Les Stadistes ont un coup à jouer sur leur terrain. Car une victoire contre le Casa les propulserait sur le podium.



Niary Tally (8e, 9 pts) essayera de renouer avec la victoire, après sa défaite contre Mbour Pc (3-2). Les Galactiques vont en découdre avec l’As Douanes (6e, 10 pts) au stade Léopold Sédar Senghor, samedi.



Programme



Samedi



Stade Déni Birame Ndao



16h Génération Foot - Teungueth Fc



Stade Fodé Wade



16h30 Diambars - Dakar Sacré-Cœur



Stade Léopold Sédar Senghor



16h Niary Tally - As Douanes



18h Jaraaf - Ndiambour



Dimanche



Stade Mawade Wade



17h Linguère - Mbour Pc



Stade Caroline Faye



18h Stade de Mbour - Casa Sport



Guédiawayde Fc - Sonacos Reporté



LIGUE 2 – 7e JOURNEE



Samedi



Stade Alassane Djigo



15h30 Yeggo - Us Gorée



18h Ol. de Ngor - Africa Promo Foot



Stade Amadou Barry



16h30 Renaissance de Dakar - Duc



Stade Mawade Wade



17h Ndar Guèdj - Port



Stade Massène Sène



16h30 Ej Fatick - As Pikine



Dimanche



Stade Fodé Wade



16h Cayor Foot - Jamono Fatick



Keur Madior - Jamono Fatick Reporté