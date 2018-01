Le Sénégal et l’Italie signent une convention pénale

‘’C’est le premier acte de l’année 2018’’, a lancé le ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba à son homologue italien Angelinon Alfano. En fait, les deux ministres ont procédé, hier, à la signature de Traité d’entraide judiciaire. Cela fait suite à la réunion de travail qu’ils ont tenue à huis clos dans les locaux dudit ministère sis au centre-ville de Dakar. Une rencontre au cours de laquelle le chef de la diplomatie italienne et de la coopération internationale et Sidiki Kaba se sont exprimés ‘’sur les relations bilatérales fondées sur des liens d’amitié de longue date et sur le partage de valeurs communes d’attachement à la démocratie, à la promotion des Droits de l’Homme, d’engagement pour la paix et la sécurité internationales’’.



En effet, Angelino Alfano a séjourné au Sénégal les 3 et 4 janvier pour le renforcement des relations de coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays. Ainsi, lui et Sidiki Kaba se sont félicités, au plan bilatéral, du développement de la coopération entre le Sénégal et l’Italie, notamment dans les secteurs couverts par le programme-pays de la coopération italienne que sont l’agriculture, le développement rural, l’appui au secteur privé, au développement économique local, la protection sociale, le genre et l’éducation.



En outre, les deux ministres ont convenu de se mobiliser pour le renforcement de la coopération économique pour accompagner la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (Pse). Et compte tenu des liens culturels entre les deux pays, l’Italie va ouvrir prochainement un institut culturel à Dakar qui va contribuer au renforcement de l’intégration, de part et d’autre, des diasporas des deux pays. Au plan multilatéral, Sidiki Kaba et son homologue italien ont salué la coopération suivie entre nos deux pays au sein des organisations internationales, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et à la Cour pénale internationale.



AWA FAYE