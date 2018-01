La purge continue

En plus des 65 cadres déjà exclus la semaine dernière, 8 autres responsables socialistes proches de Khalifa Sall ont été chassés, hier, des rangs du Parti socialiste.



Ousmane Tanor Dieng continue de faire le ménage au sein du Parti socialiste. Le secrétaire général dudit parti étend la purge débutée la semaine dernière, jusque dans la diaspora sénégalaise établie en France. Dans le pays d’Emmanuel Macron, les militants du Ps sénégalais qui y sont établis et qui ont fait allégeance au maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, ont été ‘’débusqués’’ et définitivement exclus de la section Europe de l’Ouest du Ps.



Il s’agit de 8 responsables socialistes parmi lesquels Doro Sy, Birahim Camara, Ndèye Satala Diop, Moussa Diémé, Mody Gaye Ba, Chérif Aïdara et Malick Youm. Ils portent ainsi la liste des exclus du Ps de 65 à 73. Selon le porte-parole du Ps, Abdoulaye Wilane, qui s’est exprimé sur la question hier à l’issue du Secrétariat exécutif national, ‘’la notification de leur exclusion leur sera faite très bientôt via les instances de base du Ps’’.



L’exclusion des dissidents désormais actée et officialisée, les Verts se tournent résolument au remplacement de leurs ex-camarades. Selon Abdoulaye Wilane, toutes les décisions prises par le Bureau politique, à cet effet, vont être mises en œuvre conformément aux statuts et règlement du Ps. ‘’Ils peuvent continuer à se réclamer du parti, à faire dans des bravades ou dans des proclamations, mais nous sommes droits dans nos bottes. Cela n’a pas été une décision facile de les exclure. Mais ce n’est pas hier ou avant-hier que les fautes ont commencé’’, rouspète-t-il. Non sans souligner qu’‘’il y en a parmi les infractions certaines qui remontent à 2009, d’autres à 2012 et à 2014. Mais les plus graves et les plus choquantes, on les a vécues avec l’agression dont on a été victime ici en mars 2015. Depuis lors, nous avons pris le temps pédagogique de persuasion, de dissuasion et de conciliabule, mais ça n’a rien servi. Certains ont poussé le toupet jusqu’à produire un manifeste et des cartes parallèles à celles du parti’’, rumine-t-il.



‘’Débandade dans les rangs des exclus’’



Il ressort des discussions du Secrétariat exécutif national qu’un bon nombre de responsables socialistes exclus commencent à regretter les actes posés. Selon le porte-parole du Ps, ‘’sur les 29 responsables exclus dans la région de Dakar, il y en a plus de la moitié qui regrettent et qui demandent que le parti reconsidère sa décision. Il y en a d’autres qui disent qu’ils ont été abusés. Mais c’est trop facile. On attend qu’ils fassent des déclarations publiques avant de considérer leur amende honorable’’.



Cette étape franchie, les socialistes veulent tourner définitivement la page de cette crise qui n’a que trop durée. A cet effet, un nouvel élan est mis en branle. ‘’Nous allons avoir un nouvel agenda, un nouveau programme d’activités et de nouveaux défis. Pour nous, avec l’année 2017, une page s’est tournée. Une autre s’ouvre résolument sur la base de nos valeurs, de nos convictions et de notre identité. Nous sommes décidés à envisager l’avenir, à l’inventer. Nous le ferons en restant fidèle aux vocations de notre formation politique, c’est-à-dire travailler chaque jour, sans relâche, à convaincre les Sénégalais afin d’accéder le plus magistralement au pouvoir et de nous y maintenir le plus durablement possible’’, déclare Abdoulaye Wilane.



Le maire de Kaffrine confie qu’à compter de la semaine prochaine, la vente des cartes de membre du Ps va démarrer. Il sera ainsi mis en œuvre un programme d’animation, de mobilisation et de redynamisation tant au niveau des régions et départements qu’au niveau des communes. ‘’La structure des universitaires a reçu mandat de définir un plan de travail annuel tout comme Vision socialiste qui regroupe les cadres. De même, la cellule de communication, en relation avec l’Ecole du parti, a été instruite de procéder à un travail de mise à niveau et de formation pour que toutes les activités du parti soient visibles, dans le cadre d’une massification via les réseaux sociaux et sur le terrain.



Les jeunes et les femmes vont se retrouver sous la houlette d’Aminata Mbengue Ndiaye pour ficeler un programme qui engage le Mouvement des femmes et les jeunesses socialistes’’, informe-t-il. Pour ensuite révéler qu’à partir de la semaine prochaine, le Secrétaire général du Ps qui s’est engagé à recevoir toutes les unions régionale du parti, entamera un programme de tournées nationales une fois qu’il aura fini les consultations. Ainsi, les rencontres pour la relance des activités commenceront par la région de Thiès puis par celle de Kaffrine avant de s’étendre aux autres localités du pays.



ASSANE MBAYE