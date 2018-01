Le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, a réceptionné, jeudi, du matériel agricole offert par la coopération italienne à l’Etat sénégalais dont le gouvernement souhaite faire de l’agriculture, une "force motrice" de développement.



Le don, composé d’un tracteur, de deux numériseurs, de motoculteurs et de décortiqueuses, entre dans le cadre du Programme agricole Italie-Sénégal (PAIS) et du Programme national d’investissements agricoles (PAPSEN), tous les deux financés par la Coopération italienne.



Il a été remis à Papa Abdoulaye Seck par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Italie, Angelino Alfano, en visite au Sénégal depuis mercredi.



"L’Etat du Sénégal ambitionne de transformer l’agriculture sénégalaise, qui signifie tout mettre en œuvre afin qu’elle soit la force motrice pour le développement du pays", a indiqué le ministre sénégalais de l’Agriculture et de l’Equipement rural.



Pour y arriver, il a proposé plusieurs actions à mettre en œuvre, dont la reconquête du marché intérieur fortement marqué par les importations, et d’essayer de tirer profit de la mondialisation.



Selon le ministre de l’Agriculture, le Sénégal est dans une "excellente dynamique" pour mettre en place une agriculture porteuse de développement. "Les statistiques montrent qu’en 5 ans, la production agricole a presque doublé et se diversifie du point de vue de la qualité des produits", a-t-il relevé.



En continuant à accélérer le rythme, a-t-il poursuivi, l’agriculture sénégalaise va être en mouvement, d’autant qu’elle est en bonne en santé et se bonifie au quotidien.



Papa Abdoulaye Seck et Angelino Alfano ont également procédé à l’inauguration de la salle d’archivage du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, qui permettra d’avoir "une vue globale et de synthèse" des activités de l’agriculture sénégalaise.



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Italie, Angelino Alfano, s’est réjoui des avancées de l’agriculture sénégalaise, témoignant la disponibilité de son pays à accompagner le Sénégal dans son élan de développement.



"Ne cessez pas de compter sur nous. Nos interventions visent essentiellement le développement de l’agriculture et le rendement agricole. Et, votre objectif est également le nôtre, notamment l’indépendance des jeunes et des femmes", a-t-il réitéré.