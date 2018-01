Ligue1: Génération Foot jouera contre Teungueth Fc pour se relancer

L’équipe de Génération Foot battue (1-2) dimanche dernier par la Sonacos de Diourbel qui lui a chipé la première place dans la foulée, a les cartes en mains pour reprendre la tête du classement, ce samedi, lors de sa confrontation contre Teungueth FC pour le compte de la 7-ème journée de ligue 1.



L’équipe de Déni Birame Ndao devrait toutefois faire attention à une équipe Teungueth FC capable de se transcender et d’aller gagner (1-0) à l’extérieur comme lors de la 4-ème journée.



Représentant du Sénégal en Ligue africaine des champions, les jeunes "académiciens", champions en titre, n’auront aucune alternative que de gagner pour revenir sur leur lancée positive.



En cas de victoire, ils reprendront la tête puisque le leader, la Sonacos (12 points) devrait attendre pour jouer contre le Guédiawaye FC, le match étant remis à cause d’un problème de gestion du club de la banlieue.



L’autre rencontre phare de cette 7-ème journée se jouera au stade Caroline Faye entre le Stade de Mbour et Casa Sports.



L’équipe fanion mal en point du sud et qui est à la quête de succès pour sortir de la zone des mal classés, fera face aux "Stadistes" requinqués par leur victoire contre l’AS Douanes la journée précédente.



Voici les affiches de cette journée amputée de la rencontre Guédiawaye FC-Sonacos reportée :



Samedi 6 janvier : Niary Tally-AS Douanes, Jaraaf-Ndiambour, Génération Foot-Teungueth FC, Diambars-Dakar Sacré Cœur.



Dimanche 7 janvier : Linguère-Mbour PC, Stade de Mbour-Casa Sports.



Classement : 1-ère Sonacos 12 points (+4), 2-ème Génération Foot 11 points (+7), 3-ème Mbour PC 11 points (+3), 4-ème Stade de Mbour 10 points (+3), 5-ème Jaraaf 10 points (+2), 6-ème AS Douanes 10 points (+1), 7-ème Linguère 9 points (+1), 8-ème Niary Tally 9 points (-1), 9-ème Teungueth FC 8 points (-3), 10-ème Ndiambour 7 points (-1), 11-ème Casa Sports 4 points (-1), 12-ème DSC 4 points (-3), 13-ème Diambars 3 points (-7), 14-ème Guédiawaye FC 1 point (-5).