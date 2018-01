L’équipe du Sénégal qualifiée à la Coupe du monde 2018 sera fixée sur ses adversaires en matchs de préparation "les 10 prochains jours", a laissé entendre le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor.



"On essaie de voir avec nos agents comment faire pour jouer ces matchs préférentiellement en Europe, sinon pourquoi pas aux Etats Unis d’Amérique", a déclaré le président de la Fédération au quotidien sportif, Stades dans son édition de ce vendredi.



Evoquant les prochains matchs amicaux, le président Senghor a annoncé que ce ne sont pas les adversaires qui manquent mais avec le sélectionneur national (Aliou Cissé), ils essaient de voir où jouer ces rencontres de préparation.



"L’entraîneur a ses préoccupations par rapport au lieu où il faut jouer ces matchs, s’il faut éviter que les joueurs fassent de longues distances", a expliqué le président de la FSF.



La Fédération de football, poursuit-il, a eu des propositions "mais c’est des pays en Asie et en Amérique qui ne nous arrangent pas".



Le Sénégal jouera le premier tour de la Coupe du monde 2018 respectivement contre la Pologne, le Japon et la Colombie.



Alors que plusieurs pays qualifiés à la Coupe du monde ont annoncé l’agenda de leurs matchs amicaux de préparation du mois de mars, on attend encore des informations sur le sujet de la part de l’instance dirigeante du football national.