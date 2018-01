Le Parti socialiste continue la purge dans ses rangs. Moins d'une semaine après l'exclusion de 65 membres de ses rangs, la formation politique Senghorienne vient d'allonger la liste. Les personnalités exclues sont désormais au nombre de 72.



Lors de la réunion du Bureau politique, tenue, samedi dernier, le Parti socialiste dirigé par Ousmane Tanor Dieng avait acté l'exclusion de Khalifa Sall, maire de Dakar et de ses collaborateurs et d'autres dissidents accusés d'avoir violé les textes. Lors de l'annonce de cette décision, le porte-parole du Ps avait indiqué que la liste n'était pas définitive.



Sept autres personnes ont été rajoutées à la liste des bannis. Pour l'essentiel, il s'agit des militants socialistes de la Diaspora (Europe de l'Ouest), proche de la ligne de Khalifa Sall. Il s'agit de Doro Sy, Birahim Camara, Ndèye Satala Diop, Moussa Diémé, Mody Gaye Bâ, Cherif Aïdara et Malick Youm.



Leur exclusion ainsi que celle des 65 premières personnes sont définitives.



Le Parti socialiste assure que conformément aux textes et aux lois en vigueur dans le pays, des notifications seront envoyées aux concernés via les instances de base ou directement.



MC