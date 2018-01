Régime socialiste et obligation de rendre compte : Pape Gorgui Ndong “persiste et signe“

© aDakar.com par SB Passation de service au ministère de la Jeunesse Le nouveau ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat a reçu le témoin de son prédécesseur au cours d`une cérémonie de passation de services. Au cours de la même cérémonie, le nouveau ministre de l`Emploi, de l`Insertion professionnelle et de l`Intensification de la main d`oeuvre a également pris ses fonctions. Photo: Pape Gorgui Ndong, ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat





Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a réagi après que ses propos sur l'obligation faite aux anciens responsables du régime socialiste (1960-2000), et notamment au secrétaire du Ps, Ousmane Tanor Dieng de rendre compte de leur gestion a créé une controverse avec les responsables et les jeunesses du Parti socialiste.



Dans une interview accordée à l'Observateur, Pape Gorgui Ngom indique avoir beaucoup de respect pour Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hctt). Mais il estime que sa position est une position de principe qui est très simple. "Celles et ceux qui ont eu, à un moment donné, à gérer les deniers publics, ont l'obligation de rendre compte", a expliqué Pape Gorgui Ndong.



Sur les propos qui ont provoqué la colère des alliés socialistes de Benno Bokko Yaakar, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne souligne ne rien y changer. "Je persiste et signe que ceux qui se sont enrichis sur le dos de l'État doivent rendre compte. Le président Sall ne cesse d'ailleurs de nous interpeller sur la bonne conduite que nous devons avoir vis-à-vis des ressources publiques. C'est à ce titre qu'il fait souvent remarquer que l'Ofnac est là pour nous. La Crei a été créée par le président Diouf afin de mettre hors état de nuire les prédateurs d'alors des deniers publics", dit-il.



Pape Gorgui Ndong qui se prononçait sur les montants recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis, avait souhaité que l'opération de recouvrement des deniers publics concerne le régime socialiste et les personnalités qui l'ont servi.



