L’Egyptien Mohamed Salah élu Joueur africain de l’année

L’Egyptien Mohamed Salah a, sans surprise, été désigné Joueur africain de l’année 2017, lors des CAF Awards organisés jeudi soir à Accra, au Ghana.



Avec 625 points récoltés, l’ailier de Liverpool (Premier League) a largement devancé son coéquipier chez les « Reds », Sadio Mané, 2e avec 507 points, et Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), le lauréat 2015 qui pointe cette année à la 3e place avec 311 points.



Salah succède au palmarès à l’Algérien Riyad Mahrez et devient le premier Egyptien à remporter ce titre depuis sa création en 1992.



Auteur de 23 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison, Salah (25 ans) est l’un des joueur les plus en vue de la planète football. Le gaucher magique a également été décisif avec sa sélection qu’il a contribuée à propulser en finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en février dernier au Gabon, et surtout à la qualifier à la Coupe du monde 2018, après 28 ans d’absence. En 10 matches disputés avec les « Pharaons » en 2017, Salah a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives.



Autant de performances qui n’ont pas échappé au jury constitué, suivant les différentes étapes du vote, de membres du Comité technique et de développement de la CAF, du groupe d’experts médias de la CAF et de consultants indépendants pour les médias ainsi que des sélectionneurs et capitaines des sélections des associations nationales affiliées à la CAF et du public.