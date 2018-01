UASZ : grève de 48 h non renouvelables des pats

Ziguinchor – L’intersyndicale des personnels administratifs et techniques de service (PATS) de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) a décrété mercredi une grève de 48 h non renouvelables pour montrer son insatisfaction suite à la rencontre du 2 janvier avec la tutelle’’, a déclaré son porte-parole Sidaty Sané.



Regroupés en Assemblée générale au rectorat de l’UASZ, la section locale de l’intersyndicale, composée de sept organisations syndicales, a fait le compte rendu de la rencontre tenue mardi dernier à Dakar avec le ministre de tutelle, Mary Teuw Niane.



‘’Nous avons décidé de décréter un mot d’ordre de grève de 48 heures pour montrer notre insatisfaction suite à notre rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche’’, a expliqué M. Sidaty en présence de plusieurs travailleurs de l’UASZ.



‘’Toutes les questions relatives aux finances, à l’avancement des carrières et à des indemnités spéciales sont renvoyées à une commission technique. Aucune réponse claire et rassurante ne nous a été rapportée par la tutelle. Nous allons continuer la lutte’’, a poursuivi Sidaty Sané.



M. Sané, par ailleurs secrétaire général de la section locale du Syndicat autonome des travailleurs des universités et de centres universitaires (SATUC), a rappelé les différents points de revendication de l’intersyndicale des PATS.



Il a cité ‘’la signature du projet de décret portant statut des PATS, l’octroi de l’indemnité de logement, la revalorisation de la prime administrative spéciale et celle de la grille indemnitaire’’.



