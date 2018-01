Laxisme et absentéisme des agents municipaux de Rufisque : Le maire en croisade contre les récidivistes

Afin de lutter contre l’absentéisme et le laxisme, le maire de Rufisque a décidé, à compter de ce mois, de reclasser le personnel de sa municipalité. Et gare aux récidivistes !



Ils sont nombreux les agents municipaux qui perçoivent leurs salaires sans travailler. Une situation que ne cesse de dénoncer le maire de Rufisque qui rencontrait hier le personnel. Daouda Niang compte ainsi mettre de l’ordre dans le fonctionnement de l’institution municipale qui emploie près de 700 travailleurs. Selon lui, il y a des ‘’travailleurs qui ne se présentent à leur lieu de travail qu’à la fin du mois’’. Ce qui est déplorable à ses yeux, dans la mesure où ‘’c’est l’argent du contribuable rufisquois qui part en fumée’’. Nous devons être beaucoup plus regardants sur ce que nous faisons parce que c’est la performance de la commune qui est en jeu’’, a-t-il lancé à l’endroit de ses employés. Poursuivant son propos, le maire de Rufisque déclare : ‘’Cela va s’arrêter et nous en avons discuté avec les syndicats qui ont dit qu’ils ne cautionnent pas cet état de fait.’’



D’ailleurs, c’est dans ce sens qu’a été commandité un rapport de la Commission technique présidée par Pathé Ndiaye, l’ancien directeur du Bureau organisation et méthode (Bom) à la Présidence de la République. Selon Daouda Niang, les résultats de l’audit seront appliqués à compter de ce mois de janvier 2018. Ainsi, afin de lutter contre l’absentéisme et le laxisme dans les rangs des agents, il informe : ‘’A compter de ce mois-ci de janvier 2018, le personnel va être reclassé. Les montants sont prévus dans le budget 2018 et le paiement se fera en deux tranches en janvier-juin, et juin-décembre’’.



Avec ces dispositions, l’efficacité chez les travailleurs municipaux et la rentabilité dans le travail seront garanties, de l’avis de Daouda Corréa, le troisième adjoint au maire. ‘’Il est inadmissible de payer des salaires jusqu’à près de 25 ou 30 millions de francs CFA par mois à des gens qui bénéficient même de certains avantages et qui ne font que se tourner les pouces’’, précise-t-il. Cependant, renseigne monsieur Corréa, le maire a préféré faire dans l’humanisme plutôt que d’imposer la discipline, sans concertation avec les syndicalistes mais aussi avec les travailleurs.



PAPE MOUSSA GUEYE (RUFISQUE)