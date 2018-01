Selon les responsables de la Fédération de la Ligue démocratique de Bignona, la convocation du 8ème congrès ordinaire de leur parti par les dissidents de la Ld-Debout n’est ni plus ni moins qu’une ‘’activité fractionniste’’.



Le torchon continue de brûler entre les responsables de la Ligue démocratique et les dissidents de la Ld-Debout. Après que ces derniers ont décidé de convoquer le 8ème congrès ordinaire de renouvellement des instances de base du parti, la Fédération de Bignona monte au front pour dénoncer ce qu’elle considère comme ‘’une activité fractionniste’’.



Dans une déclaration rendue publique hier, ces militants restés fidèles à la ligne de la LD déplorent le comportement de leurs camarades dissidents. ‘’La Fédération de Bignona condamne cette attitude fractionniste qui encore fragilise le parti. Elle se déclare opposée à un congrès convoqué de cette manière et annonce qu’elle n’a délégué personne pour y assister’’, fulmine-t-elle dans la note parvenue à EnQuête.



Selon ces ‘’jallarbistes’’, les membres de la Ld-Debout devraient plutôt s’atteler à travailler à l’unité de la Ld. ‘’Rassembler sans assécher, telle doit être la formule gagnante qui doit inspirer tous les militants du parti plutôt que de nous perdre dans les controverses sans fin entre nous pour savoir s’il y a une Ld debout ou une Ld couchée’’, persiflent les camarades de Nicolas Ndiaye.



Courant contestataire de la ligne de conduite de la Ld, la Ld-Debout envisage de convoquer un congrès ordinaire dudit parti d’ici deux mois. Ses responsables qui se disent majoritaires comptent enrôler l’écrasante majorité des militants de la Ld, réunis dans près de 30 fédérations départementales et dans plus de 300 sections de communes à travers le pays. Face à cette situation, la Fédération de la Ld de Bignona se pose la question de savoir : ‘’Comment ces gens-là ont-ils pu réussir en un an ce qu’ils n’ont pas fait dans le parti en 30 ans voire plus alors que pour certains, le parti n’existe même pas dans leur propre village ?’’ Elle dit ainsi comprendre pourquoi la Ld reste encore faible. ‘’C’est parce que nous ne nous disons pas la vérité. Annoncer ces inepties pour plaire certainement à leurs mandants encore tapis dans l’ombre, c’est certes tentant mais la réalité sur le terrain est tout autre. Le dicton nous enseigne que la vérité ne dort jamais dans la brousse, elle retourne toujours à la maison’’, persiflent les responsables de la Fédération de la Ld de Bignona.



ASSANE MBAYE