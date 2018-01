Mettre le pèlerin sénégalais dans de bonnes conditions pour effectuer les formalités du Pèlerinage : c’est l’ambition du Regroupement national des organisateurs privés du Hadj et de la Umrah au Sénégal (Renophus), porté sur les fonts baptismaux hier à l’Institut islamique de Dakar.



Pour ne plus vivre les difficultés notées l’année dernière par certains pèlerins sénégalais, des organisations privées ont lancé hier le Regroupement national des organisateurs privés du Hadj et de la Umrah au Sénégal (Renophus). A l’image d’une organisation syndicale, la structure qui vient d’être créée se fixe comme premier objectif le bien-être du pèlerin et sa prise en charge à toutes les étapes du pèlerinage. Puis, la défense des intérêts des organisateurs privés et des pèlerins aussi bien au Sénégal qu’en Arabie Saoudite.



‘’L’objectif prioritaire de notre regroupement, c’est de mettre le pèlerin dans de bonnes conditions, ce qui signifie beaucoup de choses. Au plan financier, on fera tout pour réduire le coût de pèlerinage’’, promet le président du Renophus, Moustapha Diongue.



L’autre ambition du Renouphus, c’est d’obtenir une privatisation intégrale du pèlerinage. A cet effet, les initiateurs de cette structure notent de plus en plus un certain désengagement de l’Etat. D’ailleurs, informe M. Diongue, dans le quota attribué au Sénégal qui s’élève cette année à 10 500 pèlerins, le privé va gérer les 90%. Ce qui lui fait dire que le processus de privatisation intégrale du Hadj est en marche.



Ce regroupement est né à partir d’une assemblée générale d’évaluation du pèlerinage de l’année 2017 convoqué par un comité d’initiative. ‘’On a tiré tous les enseignements relatifs aux difficultés rencontrées lors de cette édition. Du côté de l’Arabie Saoudite, on a surtout constaté des problèmes de restauration et d’hébergement’’, indique le président du Renophus. A propos de la représentativité de sa structure, il assure qu’au cours de l’Assemblée constitutive, il a été enregistré 515 adhésions sur un total de 247 organisations présentes dans le pays.



A court terme, la nouvelle structure vise la définition d’un nouveau cadre unitaire qui regrouperait l’ensemble des organisateurs (voyagistes) privés du Sénégal dans une seule et unique entité. Aussi, ‘’l’instauration d’un cadre de collaboration franche et constructive avec la Délégation générale au Pèlerinage afin de réussir ensemble la mission assignée par le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la privatisation progressive du pèlerinage’’.



Le Renouphus est composé d’un bureau de 12 membres. Avec 9 commissions techniques spécialisées chacune dans un domaine : Finances, organisation, hébergement, restauration, transport, affaires religieuses, affaires sociales et formation. Un comité des sages qui regroupe les anciennes personnes-ressources connues pour leur expérience avérée et leur apport dans le pèlerinage ferme l’organigramme administratif de cette structure.



MAMADOU YAYA BALDE