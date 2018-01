Nébuleuse dans l’argent de la traque des biens mal acquis : Le Pds réclame la tête du Pm Dionne

Après avoir accusé le Premier ministre de faux et usage de faux dans l’affaire des ressources générées par la traque des biens mal acquis, le Comité directeur du Parti démocratique sénégalais a mandaté hier le Secrétaire général national Oumar Sarr, à initier une pétition nationale pour demander la démission, de la tête du gouvernement, de Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Mahammed Boun Abdallah Dionne est dans la ligne de mire des Libéraux du Parti démocratique sénégalais. Ces derniers, à l’issue de leur Comité directeur tenu hier à la permanence Oumar Lamine Badji, demandent son départ de la tête du gouvernement. Ils ont à cet effet instruit leur Secrétaire général national adjoint Oumar Sarr, à initier une pétition pour exiger sa démission. ‘’Le Comité directeur demande au Secrétaire général national adjoint d’initier, en relation avec l’UJTL (Union des jeunesses travaillistes libérales), une pétition nationale pour demander la démission immédiate du Premier ministre qui a fait du faux et manqué à ses devoirs constitutionnels de transparence et de bonne gouvernance’’, fulminent les libéraux dans une déclaration lue par le porte-parole Babacar Gaye. Dans la même optique, ils demandent au Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, de constituer un pool d'avocats sénégalais et internationaux afin de porter plainte contre le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne pour faux et usage de faux.



En effet, le Comité directeur du Pds reproche au Pm Dionne les ‘’fausses et mensongères déclarations du gouvernement de Macky Sall et de l’ex-ministre de la justice sur la récupération de montants faramineux à partir de la prétendue traque des biens mal acquis’’. Il se dit même outré par ce qu’il considère comme une ‘’grossière manipulation qui vient de confirmer que cette traque n’est qu’un complot politico-judiciaire pour tenter vainement d’écarter le candidat du Pds de l’élection présidentielle de 2019, Karim Wade dont le nom n’est pas cité parmi les sources de l’argent récupéré dans cette traque’’. Ceci, selon les camarades de l’ancien président de la République Abdoulaye Wade, ‘’est la preuve flagrante que sa longue détention était arbitraire comme l’avait déclaré par deux fois le groupe des experts des Nations unies de Genève’’.



Suite aux déclarations de l'ancienne Première ministre, Aminata Touré soutenant que 254 milliards de F CFA ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis, le gouvernement a repris un article de presse du journal Libération et annoncé avoir encaissé 152,9 milliards de F CFA. A en croire les Libéraux, ce montant avancé ne concernent nullement les procédures soumises à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Il s’agit, selon eux, ‘’d’un montage grossier pour faire oublier les soupçons de corruption dans l’affaire Mittal dans laquelle le gouvernement a fait perdre à notre pays la somme de 2 325 milliards en se contentant de recevoir la modique somme de 75 milliards’’.



‘’Endettement vicieux sans précédent’’



Se prononçant sur la situation économique du pays, le Comité directeur du Pds constate une ‘’faillite progressive’’ dans laquelle Macky Sall et son gouvernement ont plongé le Sénégal. Les partisans de Me Wade dénoncent ainsi un endettement vicieux sans précédent et une situation désastreuse. Celle-ci est, selon eux, marquée par ‘’un démarrage chaotique de la campagne de commercialisation des arachides dû à l’incapacité du gouvernement à trouver des solutions aux difficultés des paysans, l’augmentation des prélèvements sociaux et des ponctions sur le salaire des fonctionnaires décidées arbitrairement par le gouvernement pour financer le paiement de la dette extérieure, et la dette du secteur privé qui met à genoux les plus grandes entreprises du pays avec déjà partout des chômages techniques déclarés et des fermetures d’entreprises, au moment où le gouvernement déclare disposer de suffisamment de ressources’’.



Pour ce qui est des questions électorales, le Comité Directeur se félicite que, dans son dernier rapport, la CENA ait confirmé sans aucune ambiguïté son point de vue sur ce qu’il avait décrit comme une non-élection et une fraude massive. Dans la même veine, il se félicite du regroupement de l’opposition au sein de l’Initiative pour des élections démocratiques. Cependant, le Cd du Pds demande à la direction du parti de définir rapidement un plan d’actions et de préparer la marche nationale pour des élections libres et transparentes. Car, estiment les libéraux, ‘’c'est dans l’action seulement que les revendications pour plus de démocratie et de libertés pourront être satisfaites’’.



ASSANE MBAYE