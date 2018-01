Présent hier au tribunal de Dakar pour le procès de Khalifa Sall et Cie, le président de Rewmi, Idrissa Seck, s’est dit indigné du fait ‘’qu’en 2018, le Sénégal offre à la face du monde un tel spectacle où un président de la République utilise l’institution judiciaire pour écarter d’une compétition électorale un adversaire redouté’’.



Emmitouflé dans un grand boubou blanc, le leader du parti ‘’Rewmi’’, Idrissa Seck, est venu hier au tribunal de Dakar. Ceci, pour soutenir son allié de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal (MTS) et non moins maire de Dakar, Khalifa Sall. Après le renvoi de cette affaire jusqu’au 23 janvier prochain, l’ancien maire de Thiès a fait face à la presse afin d’exprimer ‘’toute sa désolation, toute sa tristesse, qu’en 2018, le Sénégal offre à la face du monde un tel spectacle où un président de la République utilise l’institution judiciaire pour écarter d’une compétition électorale, un adversaire redouté’’. ‘’Le procès d’aujourd’hui est celui de notre démocratie. C’est le procès d’un président de la République, d’un Exécutif qui n’hésite pas à se servir de l’institution judiciaire comme une arme contre ses adversaires, tout en étant un moyen de protéger les siens’’, a-t-il estimé. C’est contre cela, dit Idrissa Seck, que tous les démocrates du pays et de l’étranger doivent s’élever. Tout en soutenant que notre démocratie organise la séparation des pouvoirs. ‘’Mais nous nous rendons compte que le Chef de l’Etat manipule encore la Justice. Ce ne sont pas les propos d’un opposant. Ce sont les propos que vous avez entendu de la bouche des magistrats eux-mêmes qui ont largement dénoncé ces violations faites de leur indépendance par l’Exécutif’’, a assuré l’ancien Premier ministre sous le règne d’Abdoulaye Wade. Indiquant ainsi que cela doit cesser. ‘’C’est le seul combat qui vaille. Cela doit mobiliser tous les patriotes de ce pays. Qu’on en arrive à un stade où quand la justice est saisie, personne ne dira que c’est le Président qui est derrière. Le seul procès qui mérite d’être tenu, c’est celui-là’’, a lancé Idrissa Seck.



Bamba Fall : ‘’N’eût été le limogeage de Nafy Ngom Keïta, Aliou Sall serait en procès dans le cadre du dossier Petro-Tim’’



Par ailleurs, l’édile de la Médina Bamba Fall a profité de cette occasion pour apporter la réplique au président de l’Association des maires du Sénégal (AMS), Aliou Sall. En fait, ce dernier a écrit une lettre à son homologue et maire de Paris pour lui demander de ne pas s’immiscer dans l’affaire Khalifa Sall qui est toujours pendante devant la justice. Se disant préoccupé par cette sortie contre Anna Hidalgo, Bamba Fall a déclaré, tout en affirmant son soutien à la Française : ‘’Nous sommes en danger et j’en suis une illustration. Aliou Sall, son seul mérite, c’est d’être le frère du président de la République. Sinon, il ne serait même pas délégué de quartier. N’eût été le limogeage de Nafy Ngom Keïta de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), c’est lui qui serait en procès dans le cadre du dossier Petro-Tim’’. Selon lui, l’AMS est devenu un clan. Avant d’attaquer de plus belle Aliou Sall : ‘’L’Association ne fait aucun bilan et son budget ne sert qu’à payer des frais d’hôtels et de voyages au profit de proches d’Aliou Sall.’’



En outre, le maire de la Médina a soutenu que c’est Idrissa Seck qui dirige actuellement la coalition Mankoo Taxawu Sénégal. ‘’Nous sommes derrière lui, nous le soutenons et nous l’aimons’’, a-t-il laissé entendre.



AWA FAYE & MOR AMAR