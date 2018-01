Dakar (Sénégal) - Au total 946 186 622 millions FCFA ont été accordés, jeudi à Dakar, à 12 bénéficiaires dans le cadre de la deuxième convention de financement du Crédit hôtelier et touristique (CHT) initié par le ministère du Tourisme à travers l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) en partenariat avec la Banque nationale de développement économique (BNDE).



«L’enjeu du Crédit hôtelier et touristique (CHT) est de créer les conditions pour faire du tourisme un levier de développement économique et un moteur de croissance. Cela est possible grâce à la position stratégique du Sénégal sur la route de l’Atlantique et à ses atouts culturels», a expliqué le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne qui présidait la cérémonie de signature de la deuxième convention de financement du CHT au profit de 12 bénéficiaires de 7 régions du pays.



Pour la première convention de financement signée en janvier 2017, il y avait 15 bénéficiaires qui s’étaient partagé 1 203 642 264 FCFA.



«Cette première ligne de crédit a permis aux bénéficiaires de créer 302 nouveaux emplois», s’est réjoui Thierno Seydou Nourou Sy, directeur général de la Banque nationale de développement économique (BNDE).



Parlant au nom des bénéficiaires, Pathé Dia a affirmé que ce financement leur permettra de donner un coup de pouce à la Destination Sénégal en relançant les activités hôtelières et touristiques.



«Mais, a poursuivi M. Dia, nous plaidons pour l’assainissement de notre secteur».



Destiné à apporter un accompagnement aux entreprises du secteur hôtelier et touristique, le Crédit hôtelier et financier (CHT) est doté de 5 milliards FCFA suivie d’une rallonge de 2,5 milliards FCFA.



Son financement est plafonné à 100 millions FCFA avec 10 pour cent d’apports personnels. Le taux d’intérêt est de 3,5 pour cent par an.





TE/od