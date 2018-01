Sara Oualy élu président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme

Dakar (Sénégal) - Sara Oualy a été élu par consensus président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA), jeudi à Dakar, à l’issue du vote du comité directeur de l’instance.



Il n’y a finalement pas eu de confrontation entre les deux candidats déclarés, Sara Oualy et Cheikh Tidiane Boye. A la suite d’un consensus trouvé par les 39 membres du comité directeur, le premier nommé a été porté à la tête de la FSA pour les quatre prochaines années, alors que le second a été porté à la 1er vice-présidence de l’instance fédérale.



Agé de 46 ans, le colonel Sara Oualy est un inspecteur principal des douanes. Il était 1ervice-président de l’équipe sortante dont le président, Momar Mbaye, ne s’est pas présenté après 15 ans d’exercice.



Candidat déclaré, le médaillé olympique El Hadji Amadou Dia Bâ s’est retiré de la course à la présidence de la Fédération sénégalaise d’athlétisme avant la tenue de l’assemblée générale du 16 décembre dernier afin de préserver l’unité de la famille de l’athlétisme sénégalais.



Le nouveau patron de l’athlétisme sénégalais a fait du retour de l’athlétisme à l’école, de la promotion de la pratique de la discipline sportive dans les régions et de la formation des cadres les principaux axes du programme qu’il compte mettre en oeuvre.



Naguère performant, l’athlétisme sénégalais est dans le creux de la vague depuis quelques années. Incapable de qualifier des athlètes sur les pistes ou autres sautoirs, il est désormais abonné aux « wild cards » (cartes d’invitation) pour participer aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.





BD/od