Après l’appel lancé lors de son message à la Nation, Macky Sall a, à nouveau, invité ses adversaires autour de la table.



C’était hier à l’occasion du premier conseil des ministres de l’année 2018. ‘’Le président de la République réitère son appel au dialogue à toutes les forces vives de la Nation, en vue de consolider les bases et le rayonnement international de notre système démocratique’’, lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.



Selon le texte, Macky Sall veut ‘’aussi et surtout le consensus durable autour du développement économique inclusif et équitable du Sénégal, dans le souci exclusif d’asseoir le bien-être collectif et l’épanouissement significatif des populations’’.