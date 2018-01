Règne de la chaleur au cours des prochaines 24 heures (Anacim)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACI) annonce que la chaleur diurne "sera davantage ressentie sur la quasi-totalité du territoire" sénégalais au cours des prochaines 24 heures, à partir de jeudi midi.



"Au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera en partie couvert par des voiles nuageux. La chaleur diurne sera davantage ressentie sur la quasi-totalité du territoire où les températures maximales varieront entre 35 à 37°C", écrit l’ANACIM dans ses dernières prévisions.



"La fraicheur nocturne et matinale sera moins sensible sur le pays avec des températures minimales qui oscilleront entre 18 et 21°C", mais "le temps sera relativement clément" à Dakar et Cap Skirring par contre, ajoute l’ANACIM.



Il signale qu’au cours de cette période, les visibilités "resteront légèrement réduites par des particules de poussières en suspension sur les régions est et par endroits au nord et sur le littoral".



A partir de jeudi minuit, le ciel "sera passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays avec des voiles de nuages plus denses qui évolueront momentanément sur les localités nord et ouest", notent les prévisionnistes météo, précisant que "le temps poussiéreux persistera durant ces prochaines 48h".



"La sensation de chaleur sera de mise sur la majeure partie du territoire. Cependant, un temps clément sera noté sur le long de la côte à partir de la journée du samedi", mais cette sensation de fraicheur nocturne et matinale "sera moins marquée sur le pays", concluent-ils.