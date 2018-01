La SONACOS a collecté 46 000 tonnes de graines d’arachide un mois après l’ouverture de la campagne de commercialisation, a annoncé mercredi à Kaolack (centre), Pape Dieng, son directeur général.



‘’Au 2 janvier, après juste un mois de campagne, nous avons déjà collecté 46 000 tonnes de graines d’arachide contre seulement 26 000 tonnes à la même période de l’année dernière’’, a-t-il notamment déclaré à des journalistes.



‘’Cette situation établit indubitablement une cadence normale et acceptable au regard des moyens et des ambitions affichées à cet égard’’, a souligné le directeur général de la SONACOS.



Il s’exprimait à l’issue d’une réunion d’évaluation tenue dans l’enceinte de l’usine de Lindiane, dans les faubourgs de Kaolack.



Selon les prévisions du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, le Sénégal devrait produire en 2017 près de 1 400 000 tonnes de graines d’arachide.