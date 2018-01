La faculté de Médecine, de Pharmacie et d’odonto-stomatologie (FMPOS) de l’UCAD a procédé mercredi au lancement de son Plan stratégique de développement 2018-2022 avec l’objectif de faire de l’institution une référence dans le domaine de la recherche et de l’innovation en sciences de la santé, a constaté l’APS.



"Doyenne des facultés de médecine au Sud de Sahara, la faculté qui fête son centenaire cette année devrait nécessairement se doter d’un plan stratégique pour conforter sa position de faculté de référence à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de la formation et de la recherche, tenant compte des changements de l’environnement et des défis", a dit le doyen de la faculté, Pr Amadou Diouf.



Il intervenait lors d’un panel de lancement du plan stratégique, tenu dans l’amphithéâtre de la faculté de Médecine de Dakar. Des autorités académiques, des étudiants, des enseignants et des chercheurs, entre autres, ont pris part à cette rencontre



La mise en œuvre de ce plan permettra la réalisation d’activités innovantes, la diversification de l’offre de formation, l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage, mais aussi des avancées dans le domaine de la recherche et de l’innovation, a-t-il expliqué.



L’élaboration de ce premier Plan a tenu compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du Plan stratégique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a assuré Pr Diouf . Ainsi, il s’agit de la promotion de l’excellence, en veillant à fournir les meilleurs médecins et les meilleurs spécialistes en la matière, mais également de stimuler le développement de la recherche par sa consolidation et son expansion, a-t-il souligné.



Les autorités veilleront également à "l’amélioration de la gestion des ressources à travers une gestion innovante et responsable des personnes, des ressources et des projets", a-t-il ajouté. Il a assuré aux étudiants et à la tutelle de la détermination des autorités académiques à leur "offrir des services d’excellente qualité".



Le doyen compte sur la société civile, le secteur privé, la communauté internationale et la population dans la réalisation de ces objectifs nobles de promotion de la formation et de la recherche en santé au Sénégal.