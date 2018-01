Le procès de Khalifa Sall tient en haleine les journaux

Le nouveau renvoi du procès du maire de Dakar Khalifa Sall au 23 janvier prochain est le principal sujet traité par la livraison de jeudi de la presse quotidienne.



A l’issue d’une audience préliminaire tenue le 14 décembre dernier, ce procès qui devait démarrer mercredi 3 janvier, a été à nouveau ajourné de trois semaines sur demande des avocats de l’édile de Dakar, en détention provisoire depuis le 7 mars dernier pour des malversations présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA.





"La bataille sans fin", semble soupirer le quotidien Enquête au sujet de cette bataille de procédures que le journal juge "âpre". Mais si les avocats de Khalifa Sall ont obtenu le renvoi du procès, "ce n’est pas pour les arguments qu’ils ont avancés ni pour le délai de deux mois qu’ils voulaient", rapporte le journal.



"Les avocats de Khalifa Sall et Cie se plaignent que des avis d’audience n’aient pas été envoyés à certains. Par ailleurs, les nouvelles constitutions, la citation d’environ 70 témoins à décharge, constituent selon la défense, des motifs suffisants de renvoi", explique L’As.



Ils ont toutefois "buté sur le refus catégorique des conseils de l’Etat et du procureur Serigne Bassirou Guèye qui en a profité pour solder ses comptes avec ses détracteurs", ajoute Enquête.





Vox Populi pointe cette entrée "fracassante" du procureur et les "débats houleux" qui en ont suivi, entre le parquet et la défense de Khalifa Sall et Cie, estimant que Serigne Bassirou Guèye "est allé au front".





"Un renvoi qui annonce déjà un bras de fer épique", prédit Libération. Il y a aussi que le juge a averti que ce second renvoi de ce procès était le dernier, selon Tribune.



"Le juge Malick Lamotte, pour qui le dossier est en l’état, a dit qu’il n’accepterait plus d’autres renvois. En attendant, les avocats de la défense sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour faire comparaître leurs témoins", écrit Le Quotidien.



Toujours est-il que la défense de Khalifa Sall "remporte la +bataille+ de procédures", estime Sud Quotidien, mais selon Le Témoin quotidien, "la bataille aura bel et bien lieu même si pour le moment", elle a été différée.



"Un avant-goût de ce qui va se passer le jour du procès a été aperçu avec des passes d’armes entre le procureur et les avocats de la défense", souligne L’Observateur.



Ce dernier journal revient aussi sur les "détails" de la construction du futur siège de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir), un projet "à plus d’un milliard" de francs CFA, selon le journal.



Le Soleil traite de la collecte d’arachide et annonce que la Société de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) "prévoit plus de 250.000 tonnes" cette année.