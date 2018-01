Foot - Transfert: Chelsea fait une offre pour koulibaly

Selon les médias italiens, les Blues préparent une offre de 50 millions d’euros (environ 32,7 milliards F CFA) pour Kalidou Koulibaly.



Le défenseur international sénégalais est l’un des défenseurs les plus convoités du football mondial. Il a longtemps été annoncé en Angleterre (Manchester City, Liverpool et Chelsea) et à d’autres grands d’Europe comme le FC Barcelone.



Depuis l’arrivée d’Antonio Conte, Koulibaly a été une cible constante du club de Roman Abramovich, et bien que les offres de grosses sommes envoyées par les Blues aient été fréquentes, le président de Napoli, Aurelio DeLaurentis, a toujours refusé ses offres.



Maintenant, la source italienne rapporte que Chelsea prépare une offre pour l’été prochain d’un montant de 50 millions d’euros pour obtenir la signature du roc sénégalais.