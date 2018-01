Procès du policier de l’Ocrtis: Les témoins ‘’renvoient’’ les accusés au 6 février

Prévu hier, le procès du brigadier de police Ibrahima Dieng a été renvoyé au 6 février prochain. Le policier en service à l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) et ses co-accusés inculpés pour trafic de drogue et blanchiment de capitaux n’ont pas pu être jugés par la Chambre criminelle de Dakar à cause de l’absence des témoins.



Quelques mois après le procès du scandale du présumé trafic de drogue dans la police, une autre affaire similaire a été enrôlée hier, à l’audience de la Chambre criminelle de Dakar. Il s’agit exactement du dossier d’Ibrahima Dieng, un brigadier de police en service à l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis). Ce dernier est placé sous mandat de dépôt depuis le 19 mai 2014, avec les nommés Sunday Obidima alias ‘’Junior’’ et Awa Thiam pour association de malfaiteurs, trafic de drogue et blanchiment de capitaux. Après 3 ans et 6 mois de détention préventive, le trio devait être jugé. Mais le juge a estimé qu’il ne peut pas se pencher sur le dossier sans les éclairages des témoins. Il s’agit de Thierno Sy, Léon Touré, Emile Diémé, le policier Babacar Mbengue et Lémou Touré Gaye, mère d’Awa Thiam. C’est la raison pour laquelle le procès a été renvoyé au 6 février prochain.



Les témoins vont devoir éclairer les juges sur les faits survenus en 2014 et partis d’un renseignement faisant état d’un vaste trafic de drogue dure entretenu par la nommée Awa Thiam et le policier Ibrahima Dieng. Exploitant l’information, les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie ont commencé à filer les suspects durant des semaines. La filature a porté ses fruits, car Awa Thiam a fini par tomber le 12 mai 2014. Ce jour-là, les gendarmes avaient reçu l’information selon laquelle la dame devait recevoir, dans la journée, une livraison de drogue dure de la part d’un ressortissant nigérian du nom de Georges Boadi. La livraison devait se faire soit à Castors ou bien au domicile de sa mère Lémou Touré Gaye, aux Hlm IV. Mais les deux équipes d’intervention composées de la Section de recherches, de l’équipe Cynophile et d’éléments du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale réparties dans les deux maisons sont restées jusqu’à 14 h sans déceler aucune activité. Alors qu’ils avaient levé leurs dispositifs, ils ont été informés de ce qu’Awa Thiam venait de recevoir la drogue et qu’elle allait à son tour effectuer la livraison aux Almadies, escortée par le policier Ibrahima Dieng dans cette opération.



8 plaquettes de haschich d’un poids de 655 g retrouvés dans le sac à main



Revenus sur place, les gendarmes ont retrouvé Awa Thiam dans le salon. Après une perquisition, 53 grammes de 8 plaquettes de haschich d’un poids total de 655 grammes, dont elle déclare ignorer la provenance, ont été découverts, en sus d’une somme de 203 225 F Cfa. Interrogée, elle a allégué être un agent de renseignement général grâce à sa collaboration avec le policier Ibrahima Dieng, à qui elle transmettait des informations concernant des dealers. Dans la foulée, elle a indiqué avoir concouru à l’arrestation de plusieurs trafiquants nigérians, grâce à son intégration dans cette communauté par le biais de son mariage. Et d’ajouter que ce rôle d’indicateur lui a même valu des menaces de mort suivies d’agression lorsqu’elle avait été écrouée une première fois avec son époux nigérian pour des faits similaires.



Toujours est-il que selon ses dires, c’est sur ces entrefaites qu’un jour, un certain Georges lui a proposé la livraison de 100 g de haschich obtenus auprès d’un Européen qui avait échappé à l’Ocrtis. Ainsi, elle en avait parlé à Dieng qui avait promis de venir chez elle. C’est dans ces circonstances que les gendarmes ont fait irruption dans son domicile pour les interpeller tous les deux. Cependant, devant le magistrat instruction, Awa Thiam a soutenu n’avoir jamais vendu de drogue dans sa vie, puisqu’elle avait été acquittée dans le passé. L’inculpée a également contesté le délit de blanchiment de capitaux en soutenant que ses biens proviennent de l’exploitation de son restaurant sis aux Maristes. L’élevage de poulets, de dindes et de moutons est également de ses sources de revenus. Aussi, a-t-elle insisté qu’elle est indicateur et a réussi à faire tomber différents leaders.



Toutefois, elle a confessé qu’il lui arrivait d’acheter du chanvre indien pour la consommation personnelle du policier Ibrahima Dieng.



96 g de pierres de cocaïne et un cornet de chanvre découvert dans la voiture du policier



Quid du brigadier de police Ibrahima Dieng ? Domicilié au camp Abdou Diassé au moment des faits, le policier a été arrêté pendant qu’il garait son véhicule devant la maison d’Awa Thiam. Lors de la fouille, des pierres de cocaïne d’un poids total de 96 g enveloppées dans un sachet en plastique noir dissimulé dans une boite en fer, ont été découvertes. Un cornet de chanvre indien était également caché dans la pochette arrière du siège passager. Interpellé sur la provenance de la drogue, le policier a soutenu que ladite drogue a été laissée à la plage de Yoff par des individus qu’il voulait arrêter. Au fil de la procédure, il a changé de version en s’alliant à la ligne de défense d’Awa Thiam.



Ainsi, il a allégué que cette dernière l’avait appelé en l’informant de l’arrivée du nommé Georges, qui venait avec du haschich. D’où sa présence sur les lieux au moment de l’arrestation d’Awa avec qui il a des relations strictement professionnelles depuis 2012. Car, celle-ci était son informatrice et qu’il l’a même présentée à ses supérieurs qui lui avaient donné leur aval. Selon ses dires, la collaboration a permis l’arrestation de plusieurs trafiquants de drogue, notamment des Nigérians. Ce que Lémou Touré Gaye, mère d’Awa Thiam, a confirmé. Toutefois, elle a contredit Dieng par rapport à la nature de ses relations avec sa famille. La dame a renseigné que le policier désirait épouser sa fille. Bien que celle-ci fût en instance de divorce, elle avait opposé un refus. Elle a également soutenu qu’elle ignorait les activités de sa fille.



Cependant, face aux dénégations des mis en cause, les enquêteurs avaient poussé leurs investigations plus loin, en faisant une analyse plus accrue des communications d’Awa Thiaw et de ses acolytes. C’est ainsi qu’ils ont découvert que les numéros identifiés appartenaient à Georges Célestin, Junior, Emeka, Steve et Mike Ghana identifiés comme les fournisseurs de la drogue dans les secteurs des Almadies, de la Médina, de la Gueule Tapée, de Ouakam et de la Foire. D’ailleurs, c’est la réquisition qui a permis d’interpeller le troisième larron du nom de Sunday Obidima alias ‘’Junior’’. Mais ce dernier conteste toute implication et jure qu’il exerce le commerce d’habits. Lorsqu’il a été interpellé sur les nombreux appels avec Awa, il a prétendu que cette dernière était l’épouse de son compatriote et parent Kenneth Iwala.