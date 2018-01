Caf Awards 2017: Salah, Mané et Aubamayang pour le Ballon d’Or

La capitale du Ghana va accueillir la cérémonie de la CAF Awards 2017. Les meilleurs footballeurs du continent africain seront primés, ce soir. La Confédération africaine de football décernera le Ballon d'Or Africain 2017. Et trois footballeurs africains internationaux se disputent le trophée : Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre Emerick Aubamayang.



L'international Égyptien Mohamed Salah part avec les faveurs des pronostics pour avoir réalisé une saison magnifique avec les Pharaons d'Égypte mais aussi avec ses deux clubs en 2017, l'As Rome et Liverpool.



Sadio Mané, vedette de l'Équipe nationale du Sénégal, est également en mesure de remporter le trophée. Malgré l'élimination du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique 2017, le Sénégalais a réalisé une belle saison et a été le meilleur joueur de Liverpool pour la saison 2016-2017.



Le troisième sur la liste des favoris est l'international Gabonais Pierre Emerick Aubamayang. Le Gabonais est l'un des meilleurs buteurs d'Europe.



Le vainqueur sera connu dans quelques heures. Et la cérémonie officielle va se dérouler en présence d'anciennes gloires du football africain. Didier Drogba et El Hadj Diouf sont annoncés à Accra.



MC