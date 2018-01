© aDakar.com par MC "Y en a marre" tient sa foire aux problèmes Dakar, le 10 mai 2014- Le mouvement "Y a marre" a ouvert ce samedi la 2 édition de la "Foire aux problèmes". La manifestation qui se tient à la place de l`Obélisque permet aux "Y en a marristes" de faire un listing des difficultés qui assaillent le pays et de proposer, par conséquent, des solutions. Photo: Idrissa Seck, leader du "Rewmi" visitant la Foire aux problèmes





L'ancien Premier ministre Idrissa Seck était au Palais de justice hier, à l'ouverture du procès du maire de Dakar, Khalifa Sall ; procès qui a été finalement renvoyé. Le président du Parti Rewmi a manifesté sa désolation face à ce qu'il appelle la manipulation de la Justice par l'exécutif et le président de la République Macky Sal pour écarter de la course à la prochaine élection présidentielle un adversaire redouté.



"Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma désolation, toute ma tristesse, qu'en 2018, le Sénégal offre à la face du monde un tel spectacle ou un président de la République manipule l'institution judiciaire pour écarter d'une compétition électorale un adversaire redouté. Je pense que le procès d'aujourd'hui est le procès de notre démocratie. C'est le procès d'un président de la République d'un exécutif, qui n'hésite pas à se servir de l'institution judiciaire comme d'une arme contre ses adversaires, tout en étant un moyen de protéger les siens. C'est contre cela que tous les démocrates doivent s'élever", a dit Idrissa Seck.



Selon Idrissa Seck, notre démocratie organise la séparation des pouvoirs. Mais, explique-t-il, le président de la République manipule la justice. Et pour lui, ce constat n'est celui d'un opposant. Cela a été fait par des magistrats.



Le procès du maire de Dakar Khalifa Sall a été renvoyé au 23 janvier prochain.



MC