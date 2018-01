Le Plan stratégique 2018-2022 de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a été lancé, mercredi soir à Dakar, a constaté APA.



«Après 100 d’existence, il est devenu nécessaire de doter notre faculté d’un plan stratégique qui fait suite au plan stratégique 2011-2016 de l’Ucad. Notre plan sera fortement adossé au plan stratégique 2017-20121 de l’Ucad pour nous positionner à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de la formation et de la recherche en santé», a expliqué le professeur Amadou Diouf, Doyen de la FMPO.



S’exprimant au lancement de ce plan stratégique 2018-2022, le doyen Diouf a expliqué qu’il permettra la réalisation d’activités innovantes, la diversification de l’offre de formation, l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissages.



«La mise en œuvre de ce plan stratégiques, a poursuivi le Doyen de la Faculté de médecine, favorisera des avancées dans le domaine de la recherche et de l’innovation et contribuera à la réalisation de l’axe 3 du Plan Sénégal Emergent».



Selon lui, l’élaboration de ce plan a tenu compte des enseignements tirés de la mise en œuvre du Plan stratégique de l’Ucad et s’articule autour de grands axes.



«Parmi ces axes, nous avons la promotion de l’excellence dans la formation, la stimulation du développement de la recherche par sa consolidation et son expansion, la consolidation de la position stratégique de la Faculté de médecine, et l’amélioration de la gestion des ressources», a indiqué le professeur Amadou Diouf.