Les réactions se suivent et se ressemblent. Exclus du Parti socialiste, samedi dernier, par le Bureau politique, les « victimes » de Tanor continuent de protester.



Pour le maire de Podor, qui a réagi sur les ondes de la RFM, cette mesure est « inique, nulle et non avenue ».



«Elle est inique dans la mesure où cette direction du Parti socialiste dans une fuite en avant, a organisé et orchestré une décision que rien ne justifie. Je ne sais de quoi elle a peur venant de nous. Elle n’a jamais voulu nous convoquer. Et de façon inique et unilatérale, elle a pris cette décision. Cette décision est non avenue et unilatérale, parce que jamais nous n’avons été entendus. Les textes du parti organisent la prise de sanctions quelle que puisse être cette sanction», dénonce Me Aïssata TALL SALL.



Selon elle, aucune notification ne leur a été faite. «Jusqu’au moment où je vous parle, personne ne m’a notifié que j’étais exclue du Parti socialiste. Seuls les journalistes l’ont dit. Vous me pardonnez mais, je n’accorde aucun crédit à ce qui est annoncé. Quand la décision nous sera notifiée, les voies de recours existantes, nous les mènerons et la direction du Parti socialiste en aura pour ses frais», prévient l’ancien porte-parole du PS.