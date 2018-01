Santé mère et enfant : le centre d’excellence africain pour pallier la pénurie de ressources humaines

Dakar –Le Centre d’excellence africain pour la santé de la mère et de l’enfant (CEA/SAMEF) de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, a pour mission de "contribuer à la satisfaction de la demande du marché du travail en termes de compétences et d’expertise pour la santé de la mère et de l’enfant", a indiqué mercredi son directeur adjoint.



"L’ouverture de ce centre depuis l’année dernière à l’initiative de l’Association des universités africaines s’inscrit dans un contexte de pénurie des ressources humaines dans le domaine de la santé mère-enfant", a expliqué le Pr Ousmane Ndiaye.



Il intervenait lors du lancement mercredi à l’UCAD du Plan stratégique 2018-2022 de la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto - stomatologie.



Le défi est ainsi "d’augmenter le nombre de diplômés dans les domaines de la santé de la mère et de l’enfant ainsi que de la nutrition", a-t-il dit, en présentant le centre, un des dispositifs du Plan stratégique de la faculté de Médecine.



Il s’agit de "promouvoir la recherche appliquée et l’innovation technologique parallèlement au développement d’une coopération technique durable avec les institutions de recherche et les entreprises". L’idée est d’arriver à régler l’adéquation entre la formation et les besoins du marché de l’emploi dans le secteur de la santé.



Le centre, construit en face de la faculté de Médecine, propose des spécialisations en gynécologie, en pédiatrie, santé communautaire, nutrition, santé publique pour les étudiants de médecine, ou encore en pharmacie ou odontologie. Font aussi partie de ses cibles, les infirmiers, les sages-femmes, les travailleurs sociaux, les biologistes, entre autres.



Il offre notamment des formations qualifiantes de courtes durées et des diplômes inter-universitaires sur les soins essentiels aux nouveaux-nés, les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU), les urgences pédiatriques, la méthode kangourou, entre autres.



ADL/ASG/ASB