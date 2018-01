Macky Sall insiste sur ``le respect du calendrier de réalisation des programmes``

Dakar – Le chef de l’Etat a exhorté, mercredi en Conseil des ministres, le Premier ministre à "veiller au respect scrupuleux du calendrier de réalisation des programmes, projets et actions présentés devant l’Assemblée nationale".



"Poursuivant sa communication autour de la matérialisation effective et pragmatique de l’année sociale 2018, le chef de l’Etat (a exhorté) le Premier ministre, conformément à sa déclaration de politique générale, à veiller au respect scrupuleux du calendrier de réalisation des programmes, projets et actions présentés devant l’Assemblée nationale", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Soulignant "l’impératif de la consolidation dynamique de nos performances économiques, budgétaires et financières", Macky Sall a demandé au gouvernement "d’assurer, une mise en œuvre optimale des politiques sociales de soutien aux couches vulnérables et de promotion de l’emploi des jeunes".



A cet égard, ajoute le communiqué, "appréciant les initiatives d’insertion socioprofessionnelle des jeunes", le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre de "faire procéder, dans les meilleurs délais, à l’évaluation exhaustive de toutes les initiatives et ressources mobilisées, afin d’amplifier et d’optimiser les effets convergents de la politique d’insertion socioprofessionnelle des jeunes".



Il a, dans ce cadre, rappelé au gouvernement, "l’urgence de procéder, en parfaite synergie avec le secteur privé, au démarrage immédiat, sur l’ensemble du territoire national, du projet innovant +Formation - Ecole – Entreprise+, financé par l’Etat à hauteur de 5 430 000 000 FCFA, par l’enrôlement de 10 000 jeunes bénéficiaires d’une bourse d’apprentissage mensuelle de 40 000 FCFA".





OID/ASB/ASG