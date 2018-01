Ligue 1 - repère 6e journée: Sonacos, l’escalade silencieuse

Nouveau leader de Ligue 1, la Sonacos a fait son bonhomme de chemin sans trompette ni tambour. Le club de Diourbel reste la seule équipe invaincue depuis le début du championnat.



La Sonacos de Diourbel a pris les commandes de la Ligue 1, ce week-end. Elle a renversé (2-1) le championnat du Sénégal en titre, Génération Foot, au stade Lamine Guèye de Kaolack. Les Académiciens ont enregistré leur première défaite en championnat. Les Diourbellois restent donc la seule équipe jusque-là invaincue.



Cette montée en puissance de la formation coachée par Cheikh Guèye s’est faite lentement mais sûrement. Après leur victoire (2-0) de la première journée, dans le duel des promus, contre Dakar Sacré-Cœur, les Diourbellois sont restés muets pendant trois matches. Cependant, ils ont su rester debout en enchaînant 3 nuls. Le réveil de Serigne Mamour Niang (meilleur buteur de Sonacos, 3 buts) et ses coéquipiers a été foudroyant. C’est le Ndiambour de Louga qui en a fait les frais en premier (1-0, 5e journée). Cette dernière victoire contre GF leur a permis de quitter la troisième place pour la première au classement. La Sonacos doit surtout sa percée à sa solidité chez elle. Le club de Diourbel est le plus décisif à domicile. Sur les 12 points engrangés, les 10 sont pris au stade Lamine Guèye (3 victoires et 1 nul).



Mbour PC et Benoît Toupane émergent



La 6e journée a connu également un nouvel arrivant sur le podium. Il s’agit de Mbour Petite Côte (3e) qui compte le même nombre de points (11 pts +3) que Génération Foot (2e, 11 pts +7). Les Mbourois occupent cette position pour la première fois depuis le début de la saison. Le coach Badara Sarr et ses hommes ont vite rectifié le tir après leur chute d’entrée (2-1), à Louga contre Ndiambour. Depuis lors, le vainqueur de la Coupe du Sénégal n’a pas enregistré la moindre défaite. Il est même monté en puissance lors des deux dernières journées avec 2 victoires successives (1-0, contre Stade de Mbour et 3-2 face à Niary Tally).



14 buts ont été marqués sur l’ensemble des 6 matches joués. C’est la rencontre remportée par MPC devant Niary Tally (3-2), au stade Caroline Faye, qui a obtenu le plus grand nombre de buts (5). Leur capitaine, Benoît Toupane, a réalisé un doublé. Ce qui lui a d’ailleurs permis d’occuper seul la tête du classement des buteurs avec 5 réalisations. Il est suivi de l’attaquant de Génération Foot, Amadou Dia Ndiaye qui compte 4 buts. C’est lui l’auteur de l’unique but de son équipe lors de la défaite (2-1) contre Sonacos.



Le Casa Sport dans le dur



La situation du Casa Sport n’est pas des meilleures en ce moment. Le club de Ziguinchor, mal classé (11e, 4 pts), persiste dans l’incontinence. Après la victoire de la première journée contre As Douanes (2-0), les Ziguinchorois n’ont pris qu’un seul point en quatre sorties. Leur défaite de ce dimanche (2-1) face au Jaraaf vient compliquer les choses. Le Casa est actuellement à égalité de points avec le premier non relégable, Dakar Sacré-Cœur (12e, 4 pts), et à une longueur du premier relégable, Diambars (13e, 3 pts).



LOUIS GEORGES DIATTA