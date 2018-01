Sénégal : hausse de l’activité économique en novembre 2017

Dakar (Sénégal) - L’activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) au Sénégal a enregistré une croissance de 8%, en rythme mensuel au mois de novembre 2017 comparé au mois précédent, révèle une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) reçue à APA.



« Cette évolution est due aux performances des secteurs tertiaire (plus 11,4%), primaire (plus 15,1%) et secondaire (plus 1,7%), dans une moindre mesure », explique la DPEE.



Sur un an, une hausse plus soutenue de 9,7% de l’activité économique est notée, durant la période sous revue. Cette hausse est tirée par le tertiaire (plus 9,6%), le secondaire (plus 13,9%), le primaire (plus 20,9%) et l’administration publique (plus 7,8%).



MS/cat