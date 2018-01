Le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, estime qu’un nouveau code pétrolier est aujourd’hui ‘’un préalable’’ au Sénégal pour la bonne gestion des ressources naturelles. Il l’a fait savoir hier dans le 75e numéro de ses chroniques Questekki.



‘’On sait depuis des mois que le Gouvernement envisage une série de lois sur le pétrole ; cela a été confirmé par le discours de nouvel an du Président légal Macky Sall. Il y a un préalable’’, a écrit le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, dans le 75e numéro de ses chroniques Questekki. Le parlementaire rappelle qu’il est dit dans la nouvelle constitution de 2016, à l’article 25 alinéa 1, que ‘’les ressources naturelles appartiennent au peuple’’. En plus, ajoute-t-il, dans le code minier de 2016, à l’article 3, il est dit : ‘’S’agissant de la propriété des substances minérales, les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol du territoire, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l’Etat’’. Ce qui fait dire au leader de Tekki, ‘’qu’il y a là une contradiction’’.



En réalité, pour Mamadou Lamine Diallo, il est ‘’bon de savoir’’ quelle est la conséquence de ce changement dans la gouvernance de ces ressources. ‘’C’est pourquoi, comme le Conseil constitutionnel peut être saisi pour avis par le président de la République (article 92 de la constitution), il serait judicieux qu’il clarifie la question’’, suggère-t-il.



Pour ce qui est du débat sur les ressources tirées de la traque des biens mal acquis soulevé par l’ancien Premier ministre Aminata Touré, le député soutient que le communiqué du gouvernement évoquant les dossiers Arcelor Mital et Millicom Togo crée une ‘’confusion volontairement entretenue’’ qui, selon lui, vise à ‘’tromper la vigilance de nos compatriotes sur la gouvernance scabreuse du régime’’. ‘’Mme Touré voulait appliquer la gouvernance sobre et vertueuse, elle a été éjectée par Boun Dionne qui préfère la gestion à la Frank Timis.



Cette confusion est le symbole de la lutte entre les deux APR; Alliance des patriotes républicains et Association des prédateurs’’, a renchéri Mamadou Lamine Diallo. D’ailleurs, il qualifie la gestion de la redevance Millicom-Tigo de ‘’flou artistique’’. ‘’Les 50,8 milliards de la redevance de Millicom Tigo de 2012 ont fait l’objet d’une gestion opaque. Cette clarification doit figurer dans une mission d’enquête parlementaire’’, préconise le député de l’opposition.