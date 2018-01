Le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses co-inculpés, a été renvoyé au 23 janvier prochain peu après son ouverture ce mercredi matin, en audience spéciale devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Le juge Malick Lamotte a décidé de renvoyer le procès de Khalifa Sall et Cie jusqu’au 23 janvier prochain. Avec cette décision le juge accède en partie à la requête de la défense qui avait, elle, sollicité un report de deux mois La défense avait demandé le renvoi du procès à une date ultérieure pour que toutes les dispositions soient prises.



Elle avait aussi transmis une liste de 70 témoins – dont des ministres et députés – qui doivent d’abord être autorisés à déposer La défense estime également qu’elle n’a pas reçu l’intégralité du dossier d’accusation.



Khalifa Sall a fait son apparition dans la salle d'audience à 08h50 où le procès est présidé par le juge Malick Lamotte qui a remplacé Magatte Diop. Le maire de Dakar a été accueilli par les applaudissements de ses camarades et soutiens. Sourire aux lèvres, bras en l'air, il s'est dirigé vers le box des accusés.



En prison depuis mars 2017, Khalifa Sall et compagnie seront jugés en audience spéciale pour ‘’association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif’’. Ouvert le 14 décembre dernier, le procès a été renvoyé au 03 janvier 2018.



Khalifa Sall est poursuivi en même temps que ses co-inculpés: Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar, Ibrahima Diaw, chef de la Division financière et comptable, Amadou Moctar Diop, coordonnateur de l’Inspection générale des services municipaux, Yaya Bodian, chef du Bureau du budget, Fatou Traoré, Assistante du Directeur administratif et financier.



Dissident du Parti socialiste (mouvance présidentielle) à la veille du Référendum sur la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016 pour lequel il avait appelé ses partisans à voter «Non», Khalifa Sall dirige depuis 2009 la ville de Dakar. Le 30 décembre dernier, lui et 64 responsables ont été exclus du Parti socialiste.