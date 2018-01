Traque aux biens mal acquis: Le ministre Pape Gorgui Ndong demande l’audit de Tanor Dieng

© aDakar.com par SB

Passation de service au ministère de la Jeunesse

Le nouveau ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat a reçu le témoin de son prédécesseur au cours d`une cérémonie de passation de services. Au cours de la même cérémonie, le nouveau ministre de l`Emploi, de l`Insertion professionnelle et de l`Intensification de la main d`oeuvre a également pris ses fonctions. Photo: Pape Gorgui Ndong, ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat