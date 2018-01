Procès : Deux anciens ministres de la Justice se constituent pour Khalifa Sall

En plus de ses nombreux avocats déjà en place, le maire de Dakar peut aussi compter sur deux anciens gardes des Sceaux, ministres de la Justice pour sa défense.



En effet, nous apprenons que Mes El Hadj Amadou SALL et Doudou NDOYE ont rejoint le pool des avocats chargés de défendre Khalifa SALL.



Si Me Doudou NDOYE a été très peu entendu sur le dossier du maire de Dakar, El Hadj Amadou SALL par contre, qui a aussi défendu Karim WADE, a dit et répété qu’il s’agit ni plus ni moins que d’une affaire politique.