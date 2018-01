Lutte - Manga 2, ancien roi des arènes: ‘’Ce succès va redonner confiance à Tapha Tine’’

Après un passage difficile, Tapha Tine a battu Yékini Junior, lundi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Selon l’ancien roi des arènes, Manga 2, ce succès va faire du bien au Géant du Baol.



Le leader de Baol Mbollo a confirmé, lundi au stade Amadou Barry de Guédiawaye, sa suprématie face à Yékini Junior. Le chef de file de l’écurie Baol Mbollo réussit ainsi le pari de renouer avec le succès, après un passage difficile marqué par l’échec lors du tournoi pour la promotion de la Télévision numérique terrestre (TNT). Une compétition à quatre remportée par Ama Baldé (Zoss et Gouy Gui avait complété le plateau concocté par le groupe Excaf Telecom). Pour Hyacinthe Ndiaye alias Manga 2, cette victoire va faire du bien au Géant du Baol. ‘’Moralement, c’est bien pour lui parce qu’il a réussi sa sortie. C’est quelque chose de grandiose ! Il a bien lutté, il s’est concentré dans ce combat. Il s’est investi’’, analyse l’ancien lutteur devenu promoteur.



Tapha Tine n’a donc pas manqué cette opportunité offerte par Leewtoo Production pour fêter le 1er janvier 2018. Il l’a fait d’ailleurs de manière spectaculaire en infligeant une chute sensationnelle au pensionnaire de l’écurie Door Waar en 04mn09s. Un beau cadeau de nouvel an aux amateurs de la lutte sénégalaise avec frappe. ‘’Ça va lui apporter beaucoup de choses dans sa carrière parce que, déjà, beaucoup de gens disaient que Tapha ne savait pas lutter techniquement, qu’il n’était fort qu’en boxe. Mais après ce combat, beaucoup se sont ravisés. Ils ont jugé qu’il savait lutter. Avec la technique qu’il a apportée pour vaincre Yékini Junior, je pense que c’est un excellent lutteur. Donc, on peut le juger comme étant technique’’, poursuit Manga 2.



Physiquement plus fort que son adversaire, l’enfant de Réfane a donc séduit son monde et l’ancienne gloire. Et l’ancien pensionnaire à l’écurie Ndakaaru n’a vu que du feu. ‘’Avec une grande victoire comme celle-là, ça te met en confiance. Il l’a démontré après le combat ; on a senti sa confiance. Un lutteur qui sort d’une victoire prend automatique confiance’’, souligne-t-il. En guise d’exemple, Manga 2 a pris référence sur lui. ‘’Cela m’était arrivé dans ma carrière. Quand j’avais l’ambition d’affronter Mbaye Guèye (ancien Tigre de Fass), j’ai eu une déception contre Mor Nguer. Après, je me suis ressaisi en infligeant un K.-O. au même Mor Nguer et j’ai pris confiance. Cela m’avait donné plus de force mentale. Des années après, je me suis dit que c’était une erreur dans la manière dont j’avais abordé le combat. J’étais trop, trop confiant, disons-le ainsi, dans ce combat-là (défaite contre Mor Nguer). Mais avant de prendre ma revanche sur lui, j’avais terrassé certains lutteurs’’, raconte le tombeur de Toubabou Dior.



Le patron de la structure ‘’Manga Production’’ pense que Tapha Tine peut d’ores et déjà songer à affronter les lutteurs dits VIP, sans passer par les catégories intermédiaires. ‘’Il n’y a pas de chemin spécifique. Il peut demander sa revanche aux lutteurs qui l’ont terrassé pour prouver que ce sont des adversaires potentiels. C’est cette cour des grands dont je parle. Il faut qu’il demande sa revanche.’’