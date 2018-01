© aDakar.com par SB Point de presse de la coalition "Sénégal day Dém" Dakar, le 12 juin 2017 - La coalition politique "Sénégal day dém" a tenu une conférence de presse pour se prononcer sur la situation politique à quelques semaines de la tenue des élections législatives. Cheikh Tidiane Gadio et ses amis ont déploré la prolifération des listes et ont écarté toute idée de report de l`élection des députés.

Publié le mercredi 3 janvier 2018 | Enquête Plus





L’Etat sénégalais ne croise pas les bras dans le cas Cheikh Tidiane Gadio. Dans la semaine écoulée, l’ambassadeur Babacar Diagne a rencontré les diplomates du Département d’Etat américain pour faire prévaloir le statut d’ancien diplomate en chef de M. Gadio.



Mais nos sources affirment que malgré toute cette volonté des autorités à porter assistance au leader du mouvement ‘‘Luy Jot Jotna’’, la législation américaine se montre très stricte, quel que soit le statut de l’accusé. Vendredi 17 novembre 2017, Cheikh Tidiane Gadio, l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères (2000-2009), a été arrêté à New York, mis en détention, puis placé sous liberté provisoire dix jours plus tard.



La justice américaine le soupçonne d'avoir obtenu des concessions pétrolières au profit de l'entreprise dirigée par son coaccusé, un homme d'affaires chinois, Chi Ping Patrick Ho, en échange de pots-de vin versés à de hauts responsables tchadiens et ougandais.