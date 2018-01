Un incendie a dévasté mardi les cantines de fortune contenant les produits halieutiques des femmes mareyeuses du marché central "Masseck Ndiaye" de Sor, à Saint-Louis, a appris l’APS.



L’incendie qui a consumé tous leurs frigos, s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, selon Lamine Camara, le responsable du marché central de Saint-Louis.



Le feu a d’abord pris dans les déchets entachés dans le marché, après les fêtes de Noël et de fin d’année, a-t-il précisé. Il a été vite maîtrisé par les sapeurs pompiers, qui ont ainsi réussi à éviter sa propagation au reste du marché situé dans l’enceinte de l’ancienne gare ferroviaire de Saint-Louis.



Les femmes ont perdu des millions de francs CFA, avec cet incendie qui a consumé du matériel et des stocks de poissons qui étaient en conservation, s’est désolée Séna Sow, la responsable des femmes mareyeuses du marché Sor.



Elle a lancé un appel au maire de la ville, Mansour Faye, et aux autorités étatiques, afin que ces braves femmes soient soutenues pour faire face aux énormes pertes qu’elles ont subies.