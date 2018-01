Lutte sénégalaise - Tapha Tine: “Je suis prêt à affronter tout le monde“

Tapha Tine a redonné un nouveau souffle à sa carrière. En venant à bout de Yékini Junior, le géant du Baol peut souffler un ouf de soulagement. Le lutteur peinait à décrocher un grand combat pour retrouver la place qui était la sienne parmi les ténors de l'arène sénégalaise.



Après sa victoire contre le pensionnaire de l'Écurie Ndakaru, Tapha Tine se repositionne comme un adversaire potentiel des cadors et il ne s'y trompe pas.



"Je peux dire que oui (cette victoire relance ma carrière), surtout en ce qui concerne la lutte. En effet, dès qu'on enregistre une victoire, on avance. Quand je dois lutter, je n'accepte pas qu'on me demande d'éviter ceci ou cela. Avec tout ce que j'ai fait dans la lutte surtout lors de mes combats contre Bombardier et Balla Gaye 2, on ne parlera pas de lutte sans les citer. J'ai eu une victoire contre B52 et une défaite face à Balla Gaye 2. Ainsi, je pense qu'il n'est pas normal qu'on me dicte une certaine conduite à tenir", a indiqué Tapha Tine au lendemain de sa victoire.



Sur les potentiels adversaires qui s'offrent à lui, Tapha Tine ouvre la porte à tout le monde. "Je suis prêt à affronter tout le monde. Si un promoteur me propose de lutte contre Gris ou Balla Gaye 2, je suis prêt", assure-t-il.



MC