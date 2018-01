Le leader de la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme n'est pas content d'avoir entendu son nom cité parmi les personnalités exclus du Parti socialiste. Babacar Diop l'a dit clairement.



Babacar Diop assure ne pas pouvoir faire partie des personnes exclues du Parti socialiste. Parce qu'il ne fait plus parti de la formation socialiste. Et cela a été acté depuis le 30 octobre 2017. "Dans une correspondance en date du 30 octobre 2017 adressée à Ousmane Tanor Dieng, déposée à la Maison du Parti et rendu publique à l'époque, la Jds avait déjà annoncé sa désaffiliation du Parti socialiste. Il ne fait donc aucun doute que c'est par notre volonté, et de manière souveraine, que nous avons quitté ce parti", a dit Babacar Diop dans un communiqué.



La Jds exige que le nom de son Sg ne soit plus associé à une quelconque activité ou décision du Ps. "La prochaine fois, la Jds portera plainte contre le secrétaire général du Parti socialiste", prévient la Jds.



Le Parti socialiste a annoncé samedi l'exclusion de 65 personnes de ses rangs. Il leur est reproché d'avoir violé à maintes reprises les textes du Ps.



MC