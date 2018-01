C’est à la mode maintenant chez nos formations politiques.



Quand elles sont dans l’opposition, un duplex peut suffire à abriter leurs activités. Mais, une fois le pouvoir et ses privilèges acquis, ce «chambre-salon» s’avère indigne de leur nouveau statut. Après le Ps et sa majestueuse «Maison du parti» bâtie sur un domaine, à Colobane, le Pds et son nouveau siège «Oumar Lamine Badji» sis sur la Vdn, Macky et son parti, né en 2008, s’offrent un pied à terre qui sera bâti sur 2000 mètres carrés et pas n’importe où. C’est en effet sur l’avenue Cheikh Anta Diop qu’il sera érigé. «Abordant le premier point de son ordre du jour, le Sen a adopté le projet de construction du siège de l’Alliance pour la République, prévu sur un terrain de 2000 m2 acquis par le parti et situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Le projet présenté par l’équipe d’architectes missionnée à cet effet a convaincu les membres du Sen de par sa conception, marquée particulièrement, par la fonctionnalité et la sobriété du bâtiment», renseigne un communiqué parvenu à la rédaction. Qui note que «la réunion a permis de consigner des engagements de souscriptions importants auprès des membres du Secrétariat Exécutif présents». Exit donc le siège de derrière le cimetière Saint-Lazare.





Ibrahima ANNE